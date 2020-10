Pompei. Commemorazione dei defunti. Il Comune detta le regole di tutela contro il COVID-19

Per evitare affollamenti nei giorni 1 e 2 novembre (giorni di maggiore affluenza per la celebrazione del ricordo dei defunti) a partire dal 26 ottobre e fino all’8 novembre, il cimitero comunale resterà aperto dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al sabato e la domenica dalle 8.00 alle 14.00 ad eccezion fatta per il giorno 1 novembre, quando l’orario di chiusura è previsto per le ore 15:00. Le maggiori opportunità di visite all’estrema dimora dei pompeiani sono state assicurate al fine di diminuire gli afflussi di pubblico . A farla breve ai pompeiani è fatto invito di andare al cimitero nei giorni di onoranza dei defunti allo scopo di non rischiare di passare dall’altra parte della barricata che divide i pompeiani vivi (che vanno in visita) da quelli defunti (che le visite le ricevono). Sempre per questo motivo l’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di non superare i 15 minuti di presenza all’interno del cimitero, nonché l’uso obbligatorio della mascherina. Inoltre l’ingresso sarà contingentato e consentito solo dopo la misurazione della temperatura corporea. In occasione della commemorazione dei defunti nelle giornate di domenica primo novembre e lunedì due novembre l’Amministrazione Comunale comunica che il servizio di trasporto pubblico del servizio di linea sarà gratuito al fine di evitare gli ingorghi di traffico. Il servizio pubblico sarà effettuato, dalla linea 1 – 2 – a favore di tutta la cittadinanza e nel rispetto della normativa anti-covid-19 Osserverà per ciascuna linea i seguenti orari: LINEA 1: Piazza Bartolo Longo – Via Nolana – Via Parrelle – Via Passanti – Cimitero – Via Civita Giuliana:Orari 7,30 – 9,15 – 11,00 – 12,40 – 13,30 – 15,30 – 17,00 – 18,30. LINEA 2: Piazza Bartolo Longo – Via Aldo Moro (zona 167) – Via Messigno – Via Mariconda – Via Moregine – Via Ponte Nuovo – Via Fontanelle – Via Casone – Cimitero): Orari 7,30 – 8,20 – 10,00 – 11,30 – 12,40 – 13,30 – 14,50 – 16,15 – 17,00 – 18,00. LINEA 3 Villa dei Misteri – Piazza Bartolo Longo – Via Nolana – Cimitero: Orari 8,40 – 9,20 – 10,20 – 11,20 – 12,20 – 15,00 – 16,00. Nelle giornate di domenica primo novembre e lunedì due novembre sarà assicurata a titolo completamente gratuito a favore di tutta la cittadinanza una corsa supplementare, senza interruzione, di andata e ritorno da Piazza Bartolo Longo (davanti la Casa del Pellegrino) e per il Cimitero che osserverà il seguente percorso: (Piazza Bartolo Longo (davanti Casa del Pellegrino) – Piazzetta Giovanni Paolo II (Chiesa S.S. Salvatore) – Via Nolana (angolo Via Fucci) – Cimitero Le corse vanno dalle ore 7,30 e fino alle ore 17,00. Considerato l’elevato numero di richieste il Comune ha prorogato fino al 28 ottobre la data di scadenza per la richiesta di delle lampade votive presso i loculi del il cimitero comunale.

Mario Cardone