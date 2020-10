Pompei. Il Sindaco in giunta sarà “beato” tra le donne

Sono due donne ( la dottoressa Andreina Esposito e la professoressa Raffaella Di Martino) le figure emergenti dell’esecutivo di Pompei che Lo Sapio ha presentato stamattina (19 ottobre) alla stampa. Rappresenta la maggioranza eletta col voto del 20 e 21 settembre. Lo Sapio ne ha commentato la natura politica delle due designazioni assicurando democrazia e comunicazione (quello che è mancato prima ha commentato) insieme ad interventi di miglioramento urbanistico, perché Pompei (con 7 milioni di giacenza in cassa) sarebbe la città più ricca della Campania. Il nuovo sindaco di Pompei ha anche argomentato che la sua vittoria elettorale è netta (secondo la sua opinione) perché ha ricevuto 3 mila voti più del suo antagonista Domenico Di Casola. “Quando dicono Lo Sapio ce l’ha fatta per una manciata di voti si riferiscono alla possibilità di arrivare al ballottaggio”. Ha spiegato. Alla fine le scelte del capo della maggioranza, riguardo la squadra dell’esecutivo di Pompei, non sono state una sorpresa. Probabilmente la novità migliore riguarda la designazione della dottoressa Andreina Esposito alla carica di vice sindaco di Pompei, in primis perché è la prima volta che una donna arriva ad un incarico così importante per il governo della città. Inoltre si tratta di una professionista molto amata dalle famiglie perché cura la salute dei loro bambini. Affidarle la delega alla sanità potrà risultare utile anche per il contributo di idee che potrà portare nel contrasto al Covid 19. Altra donna che s’impone per la rilevanza strategica e concreta delle deleghe (lavori pubblici, urbanistica, pubblica istruzione ed ecologia) è la professoressa Raffaela Di Martino che entra per la seconda volta in amministrazione (dopo Amitrano) in tandem con Giuseppe La Marca (mister preferenze) a cui, secondo le voci di Palazzo, lo Sapio è stato costretto a cedere un posto del suo staff. Raffaela Di Martino con le sue deleghe (sotto la regia del consigliere comunale di riferimento) riprende in mano il futuro di Pompei riguardo a progetti Eav e hub e tutto quello che consegue in termini di lavori pubblici, considerato che Lo Sapio ha annunciato il rifacimento del manto stradale di tutta Pompei “A partire dalla periferia”. Inoltre, l’importanza strategica del comparto ecologia a Pompei è sotto gli occhi di tutti. In conclusione riassumiamo l’organico completo della giunta che oggi stesso ha deliberato il suo primo decreto (una variazione di bilancio): Raffella Di Martino, Assessore ai Lavori pubblici, all’Urbanistica, Pubblica Istruzione ed Ecologia; Vincenzo Mazzetti, Assessore alle Politiche sociali, Del Verde pubblico, della Protezione Civile, e dell’Attuazione del programma; Michele Troianiello, Assessore alle attività produttive, al Contenzioso, alle Politiche giovanili, ai Beni Culturali e all’Edilizia Scolastica; Ciro Cascone, Assessore all’Ambiente, all’Informatizzazione, per la Smart City, al Patrimonio e alla Formazione professionale; Adreina Esposito, Vice Sindaco e Assessore alla Sanità, alla Cultura, per le Pari Opportunità, dell’Unesco e della Tutela degli animali.

Mario Cardone