Pompei. Ventesima settimana di cultura italiana nel mondo con Ungaretti negli Scavi

Quando si parla di cultura italiana del mondo il riferimento riguarda Pompei Antica che è alla radice di un albero secolare che ha resistito a tutte le stagioni della vita. Sui Social il Parco Archeologico di Pompei celebra oggi il profilo di un autentico poeta italiano e mediterraneo che ha saputo leggere con appassionata partecipazione civile i segni nel passato nel profetizzare le nebbie del percorso futuro. «Un momento antico per il quale il tempo incomincia appena ora a trascorrere», Scrisse Giuseppe Ungaretti “In sogno e dal vero” Il Museo del Parco Archeologico di Pompei partecipa alla XX Settimana della Lingua italiana nel Mondo, ricordando il grande poeta Ungaretti, dal respiro cosmico. Venne a Pompei agli inizi degli anni 1930 e, come tutti i grandi, che lo visitarono nel Gran Tour, ne subì il fascino come lui e ne furono ispirati nelle opere successive. Le Rovine Antiche di Pompei inducono riflessioni sulla natura del tempo e sull’impronta che esso lascia nella storia dell’umanità gli spiriti eletti come Ungaretti ne ricavano turbamento nello scrivere sul rinnovamento della società. Il progetto messo in campo oggi dal Parco Archeologico di Pompei rientrano nel ruolo formativo sociale delle istituzioni culturali che operano non solo attrazioni turistiche ma come veri e propri produttori di cultura

Mario Cardone