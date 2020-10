S.Marzano. Lavori a costo zero per la ricostruzione della rete fognaria.

Disagi alla rete fognaria cittadina, interessata da un cedimento nei giorni scorsi. L’ente guidato dalla sindaca Carmela Zuottolo si è subito attivato in sinergia con GORI gestore della rete idrica dell’ambito ottimale territoriale, attivando i lavori per riportare la situazione alla normalità.



















I lavori di ricostruzione.

Gli operai stanno demolendo e ricostruendo ex novo l’intera rete fognaria mista, praticando il bypass a mezzo mono pompe dei reflui fognari per consentire di lavorare a regola d’arte come ha illustrato anche la prima cittadina, che sta seguendo personalmente, con i tecnici, gli interventi eseguiti dagli operatori di GORI.











Soluzioni definitive a costo zero.

L’amministrazione comunale ha richiesto a GORI di non intervenire con soluzioni temporanee, bensì con soluzioni strutturali definitive e tempestive per la risoluzione degli inconvenienti riscontrati. La sindaca Zuottolo ha precisato che il rifacimento dell’arteria non graverà assolutamente alle casse dell’ente è sarà a costo zero.