S. Marzano – Sindaco Zuottolo: “Consigliere positivo, situazione sotto controllo”

Precisazioni sul consigliere comunale risultato positivo al Covid-19, a San Marzano sul Sarno. La notizia è stata confermata ieri dall’ASL Salerno. Nessun allarme a Palazzo di città, visto che, già dallo scorso 11 ottobre, il consigliere indicato è in isolamento a casa ed ha evitato ogni possibile contatto con gli altri componenti del consiglio e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmela Zuottolo. Il consigliere risultato positivo al Covid-19 sta bene, non presenta particolari sintomi ed è in isolamento presso il proprio domicilio. Il primo cittadino Carmela Zuottolo ha comunque disposto già nelle prossime ore, a scopo cautelativo e preventivo, la sanificazione degli uffici comunali per garantire il massimo della sicurezza a dipendenti, amministratori, consiglieri e cittadini. “La situazione è sotto controllo – rassicura il sindaco Carmela Zuottolo. Il consigliere non ha avuto contatti con gli altri membri dell’assise e dall’11 ottobre è in isolamento. Già domani si provvederà alla completa sanificazione dei luoghi presso la casa comunale. Per noi è importante non abbassare la guardia”. Infine la prima cittadina inviata la cittadinanza alla massima attenzione in questa delicata fase della pandemia: “È necessario sseguire alcune semplici regole come quella di usare costantemente la mascherina e tenere le mani pulite con igienizzanti e frequenti lavaggi con detergenti e saponi. Piccole azioni che contribuiscono al miglioramento complessivo della situazione” conclude il sindaco Zuottolo.