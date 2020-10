San Marzano. Parco urbano chiuso, Noi sempre chiede trasparenza

Il Parco Urbano di San Marzano sul Sarno chiuso da giorni dopo l’ondata di maltempo.

Il Parco Urbano di San Marzano sul Sarno chiuso da giorni dopo l’ondata di maltempo avvenuta negli ultimi giorni di settembre, il gruppo consiliare Noi sempre tra voi chiede chiarezza alla maggioranza. “Con un annuncio social, nei giorni scorsi, il sindaco di San Marzano sul Sarno annunciava la chiusura dell’unico polmone verde della città per la caduta di alberi dovuta all’ondata di maltempo. Da allora, però, sono passate due settimane e non sappiamo a che punto sono i lavori e quali sono gli interventi eseguiti o quelli da fare in tempi brevi”, hanno affermato la capogruppo Maria Calenda e i consiglieri comunali Vincenzo Marrazzo e Colomba Farina.











Le risposte.

“Sicuramente è necessario rimettere in sicurezza il Parco, ma è altrettanto importante fornire trasparenza ai cittadini. Sull’albo pretorio non si può sapere nemmeno quale sia la ditta che eseguirà le opere e questo è inaccettabile. Non vorremmo pensare che si tratti di una chiusura permanente, visto il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. I marzanesi hanno bisogno del Parco Urbano, punto di aggregazione che anche in questo periodo può e deve essere fondamentale per la comunità. Aspettiamo al più presto chiarimenti dalla maggioranza”.