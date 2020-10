San Valentino Torio. I commercianti protestano contro il nuovo DPCM

I commercianti di San Valentino Torio, guidati dal giovane Francesco Carbone e molti altri giovani sanvalentinesi hanno fatto sentire la loro voce protestando in piazza contro le assurdità dell’ultimo DPCM. Unanime il coro di proteste che si è levato per le limitazioni orarie e per i continui sacrifici che questo governo scellerato impone ai connazionali, nonostante tutti gli esercizi si siano adeguati alle misure sanitarie di prevenzione del virus.

La richiesta dei commercianti è Stata una sola quella di lavorare nel rispetto di tutte le misure anticontagio e di aumentare i controlli per sanzionare chi non le rispetta nella tutela di chi ha fatto sacrifici e si è adeguato per riaprire