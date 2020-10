Sapri. Chiuso il Mercato coperto

I militari del Comando Stazione Carabinieri di Sapri, coadiuvati dagli

Ispettori dell’ASL (Distretto Sapri), dalla Polizia Municipale e dall’Ufficio

Tecnico del Comune di Sapri, nel corso di attività di controllo sul corretto

adempimento delle misure previste dalle “misure urgenti per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, hanno disposto la chiusura dell’intera struttura del Mercato coperto di Sapri, ubicato in via Pisacane, per gravi carenze igienico-sanitarie.

Nel corso dell’attività una persona è stata alla competente Autorità Giudiziaria,per occupazione di suolo pubblico.

Il Sindaco del Comune di Sapri ha emesso immediatamente un’Ordinanza

di chiusura per gravi carenze igienico sanitarie ed è stata anche elevata la

relativa contravvenzione alle norme COVID-19.