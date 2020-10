Sarno – Armi nascoste in casa, denunciato 45enne

Blitz della polizia nel centro cittadino a Sarno, uomo nascondeva in casa coltelli, balestra e fucile. Denunciato, ora dovrà rispondere di detenzione illegale di armi. Una intensa attività investigativa quella condotta dagli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato, agli ordini del vice questore, Marzia Morricone, insieme alla polizia giudiziaria.

Gli elementi acquisiti hanno fatto scattare la perquisizione domiciliare in pieno centro cittadino. Nell’abitazione del 45enne sono state rinvenute numerose armi occultate: dei grossi coltelli, una balestra con frecce da caccia ed un fucile. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria mentre continuano le indagini che lo vedono coinvolto per cercare di far luce sulla presenza delle diverse armi in casa. L’attività degli uomini del commissariato locale continua con estrema attenzione sul territorio attraverso operazioni differenti e perquisizioni domiciliari.