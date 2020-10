Scafati. "I nostri istituti sono sicuri, non c'è nessun motivo per allarmarsi". Lo dicono in coro i dirigenti scolastici dell'Iti Pacinotti e del liceo Caccioppoli

Istituti sicuri.

“I nostri istituti sono sicuri, non c’è nessun motivo per allarmarsi”. Lo dicono in coro i dirigenti scolastici dell’Iti Pacinotti e del liceo Caccioppoli. La paura generata dal diffondersi dell’epidemia, alimenta un clima di paranoia in città, infoltendo di fake news le decine di gruppi di mamme delle centinaia di ragazzi che frequentano i due istituti superiori scafatesi. Una paura certamente legittima, ma non giustificata dall’attuale contesto in cui si trovano i due istituti. Sia il Pacinotti che il Caccioppoli hanno registrato casi di positività, due ciascuno fino a ieri mattina. “A oggi sono solo 2 gli studenti positivi, che appartengono allo stesso gruppo della medesima classe conferma la professoressa Adriana Miro, d.s. del Pacinotti – Sono in quarantena fiduciaria dal 9 ottobre, come tutti gli alunni che costituiscono il gruppo, nonché i docenti che hanno svolto le lezioni nei primi giorni di scuola. I risultati dei tamponi effettuati da questi ultimi sono negativi. Ritengo di poter tranquillizzare le famiglie, dal momento che c’è un costante monitoraggio da parte della Commissione Covid, presso l’IIS “A. Pacinotti”, nonché da parte del Servizio Protezione presso l’ASL di Angri. Rigide le misure di prevenzione adottate, tra la suddivisione della classe in due gruppi, alla didattica a distanza alternata con la presenza. La sanificazione viene fatta alla fine di ciascun turno aggiunge la Miro. Le uscite vengono frazionate e registrate, così come l’utilizzo della buvette, mentre al liceo sono stati chiusi i distributori automatici. Misurazione costante della temperatura, utilizzo della mascherina e rapporti costanti con le famiglie che vengono sempre accolte con grande cortesia e attenzione. Nell’Istituto regna un clima sereno, tale da poter garantire una proficua frequenza ai nostri ragazzi, che appaiono più responsabili e inclini al rispetto delle regole rispetto al passato. Anche perché il virus in entrambi gli istituti è arrivato dall’esterno, e i protocolli ben applicati lo hanno isolato e circoscritto”.

I casi.

“I casi al nostro liceo sono due e sono stati trattati entrambi secondo i protocolli dell’autorità sanitaria dal Caccioppoli, il dirigente scolastico Domenico D’Alessandro – Il Liceo ha approntato due interventi di sanificazione riguardanti tutti gli spazi coinvolti. Attività di sanificazione a opera di ditta specializzata che rafforza l’attività di pulizia quotidiana effettuata da un organico rinforzato di collaboratori scolastici”.

Migliorano anche le condizioni della maestra del plesso di via Genova. Ripresi i ricoveri al Covid Hospital Scarlato, dopo che in pochi giorni sono stati registrati 6 casi di positività tra il personale in servizio. Deceduti anche tre dei cinque pazienti trasferiti dal reparto di Medicina dell’Umberto I° di Nocera Inferiore, dopo il focolaio che ne ha comportato la chiusura e sanificazione. Erano tutti affetti e in cura per diverse patologie croniche.

Adriano Falanga