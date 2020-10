Scafati. La Semplice colpisce di fioretto

SCAFATI. Non attende il prossimo consiglio comunale l’avvocato Laura Semplice, per rispondere all’interpellanza prodotta dal gruppo Insieme per Scafati. Michele Russo, Michele Grimaldi, Michelangelo Ambrunzo e Alfonso Carotenuto, la settimana scorsa, hanno protocollato un documento molto articolato e dettagliato, chiedendo risposte al sindaco sullo stato di “salute” della fallita società partecipata Scafati Sviluppo. Il timore, secondo l’opposizione, è che l’amministrazione non abbia contezza di quanto stia accadendo nel polo industriale ex Copmes, con la curatela fallimentare in piena attività. Nel documento, i quattro esponenti di centrosinistra tirano in ballo anche la Semplice, oggi consigliere comunale di maggioranza in quota Lega, e ieri legale della stu. “La sottoscritta, come ampiamente noto, è stata esclusivamente il consulente legale della Scafati Sviluppo s.p.a., incarico dal quale è decaduta, come previsto per legge, al momento della sentenza dichiarativa di fallimento – la replica -. Le attività svolte sono tutte documentate e per lo più documentali, trattandosi di pareri legali resi prevalentemente per iscritto e/o comunque trasfusi nei verbali di C.d.A.. In occasione, poi, dell’udienza prefallimentare, il C.d.A., così come rinominato dalla Commissione Straordinaria, nella persona del presidente, dott. Vincenzo Abate, mi conferì apposito mandato per la difesa della società nel giudizio di primo grado. Con la sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta ad aprile del 2017, ed il conseguente passaggio della gestione alla curatela, sono decaduti, come previsto dalla legge, tutti i rapporti professionali, e dunque non solo quelli del consulente legale, intercorrenti tra la sottoscritta e la STU, né, d’altro canto, ne sono stati conferiti ulteriori”. Dalle parole della consigliera comunale, appena subentrata a Serena Porpora, voluta da Salvati in giunta come vicesindaco, emerge un altro dato interessante, e non meno trascurabile. La Semplice infatti sottolinea il come il dottor Abate sia stato regolarmente a capo della società, prima del fallimento decretato dal Tribunale di Nocera Inferiore nel luglio 2017. Un particolare non confermato però dalle visure degli atti camerali ufficiali, oltre che dai diretti interessati. Ad oggi il fallimento risulta “intestato” all’ex presidente Alfonso Di Massa, attualmente in giunta con Salvati, proprio con la delega, tra le altre, alle società partecipate. L’incarico dato all’allora legale Laura Semplice va nella direzione della legittimità del ruolo ricoperto, in quel momento, e poco prima del fallimento, da Vincenzo Abate. L’esponente della Lega non risparmia una stoccata sulla mancata realizzazione della rotonda in area Pip, che ha comportato il rinvio dell’inaugurazione dello svincolo 268. “Michele Russo, in ragione dell’incarico professionale svolto prima per Agroinvest e poi per il Comune di Scafati, dovrebbe chiarire perché solo oggi si ricorda della pericolosità laddove lo stato dei luoghi e dell’arte è quello da lui cristallizzato nei progetti e nelle relazioni tecniche a sua firma”.

Adriano Falanga