Scuola. Salerno, protesta genitori: “giu’ le mani dai bambini”.

“Ora basta, giu’ le mani dei bambini”. Sono queste le frasi che campeggiano su sedie e banchetti portati in piazza Amandola, a Salerno, davanti la sede della Prefettura, dove e’ in corso un presidio di genitori che “intendono rimarcare l’illegittima chiusura a tappeto delle scuole della Campania decisa dal presidente De Luca”.

L’appello delle mamme.

“Vogliamo solo – spiegano alcune mamme – che i nostri figli possano vivere il proprio percorso educativo, compatibilmente con le restrizioni imposte dalle disposizioni anti-Covid. Ma per loro sarebbe troppo rinunciare alla didattica in presenza. Soprattutto per i bimbi piu’ piccoli e’ necessario il contatto umano con i propri maestri. Durante il lockdown tutti abbiamo fatto uno sforzo enorme. Ma ora non siamo piu’ disposti a costringere i nostri figli a questi sacrifici”.











“Mio figlio – aggiunge un’altra mamma – ha la fibrosi cistica. Avevo paura di mandarlo a scuola, sono molto piu’ preoccupata ma ho visto che nella sua scuola si sono attrezzati per fare tutto in sicurezza. La scuola e’ il posto piu’ sicuro, anche rispetto alla stessa casa”. “Ci sono – ribadisce un papa’ – mobilitazioni in tutta la regione. E’ un movimento spontaneo per la difesa della scuola che vogliamo difendere fino in fondo. Qui e’ in gioco il futuro dei nostri figli”.

ANSA