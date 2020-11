Pagani. Gestione tesoreria comunale, gara andata deserta.

Gestione servizio tesoreria di Palazzo San Carlo. Gara bandita e andata deserta, nessuno sembra interessato alla sua gestione. La gara d’appalto affidata alla centrale unica di committenza Sele – Picentini prevedeva l’affidamento del servizio per la durata di un triennio. Gara che è stata certificata come “deserta” lo scorso settembre.

Un nuovo affidamento per la gestione.

I dirigenti comunali, però, sarebbero nuovamente al lavoro per la preparazione di un nuovo bando per l’affidamento in gestione del servizio tesoreria. La gara, avviata a maggio 2019 e poi ad aprile e maggio 2020, aveva registrato la partecipazione solitaria della Geset Italia S.p.A.

L’offerta tecnica, però, è stata ritenuta “non coerente” con le indicazioni stabilite dalla stazione appaltante. Una situazione di stallo dettata anche dallo stato di dissesto e la conseguente diserzione della gara da parte degli istituti bancari, confermando lo stato critico e la difficoltà di gestione delle finanze paganesi.

I motivi del disinteresse alla gestione.

“Rifaremo la gara” ha affermato il neo sindaco Lello De Prisco – al quotidiano “Il Mattino” – in merito alla vicenda, consapevole dello stato critico della situazione economico-finanziaria nella qual versa l’ente di Piazza D’Arezzo. Il disinteresse di società ed enti esterni all’ente paganese sarebbe spiegato facilmente dagli ultimi eventi vissuti da Palazzo San Carlo. Il default dichiarato dalla vecchia amministrazione, la difficoltà strutturale dell’ente e i conti pubblici in condizioni disperate sono ritenuti elementi di rinuncia per la futura gestione del servizio tesoreria.