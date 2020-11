Scafati. Un unico polo di terapia sub intensiva il Covid Center “Scarlato”. Addio agli asintomatici o ai casi moderati, già specializzato in pneumologia, oggi ospita i casi più impegnativi



















Scafati Covid Hospital. Unico polo di terapia sub intensiva.

E’ diventato oramai un unico polo di terapia sub intensiva il Covid Center “Scarlato” di Scafati. Addio agli asintomatici o ai casi moderati, già specializzato in pneumologia, lo Scarlato oggi ospita i casi più impegnativi, tra cui i dializzati e i bisognosi di respirazione assistita. E’ il motivo per cui il commissario per l’emergenza Covid professor Mario Polverino ha chiesto all’Unità di Crisi della Regione Campania l’invio di altri venti ventilatori. Un’esigenza dettata anche dal fatto che il reparto Malattie Infettive, strutturato per le degenze meno impegnative, è oramai diventato un unico braccio con il pneumo Covid sub intensiva situato al terzo piano.

Formazione d’urgenza per il personale.

Polverino ha dovuto formare con procedura di urgenza il personale operante in questo reparto, non abituato e preparato, all’ausilio dei ventilatori, i cosidetti “niv”. Gl ultimi tre pazienti in procinto di guarigione, sono stati infatti trasferiti ieri mattina al Covid Center di Eboli, aperto pochi giorni fa grazie alla riconversione del polo traumatologico del Campolongo Hospital. In questa struttura sono stati ricavati 62 posti a bassa intensità, e 4 posti di media intensità. E’ qui che confluiranno i casi ricoverati allo Scarlato nel momento in cui non sarà più necessaria la ventilazione assistita.











Garantire l’assistenza ai pazienti in entrata.

Un turn over che dovrebbe garantire idonea assistenza alle decine di pazienti che arrivano ogni giorno, con i classici sintomi di polmonite interstiziale, tipica del SarsCov2. Ancora sotto pressione il Pronto Soccorso, dotato di soli tre posti letto per l’osservazione dei presunti positivi. Ieri pomeriggio erano in sosta tre ambulanze e diverse auto. Una pressione e uno stress che ha finito per contagiare anche il responsabile del pronto soccorso, dottor Rino Pauciulo. L’Asl di Salerno ha messo intanto messo in atto una serie di azioni volte a rendere più efficace l’assistenza ai cittadini potenziando le attività di contrasto al Covid-19, evitando in questo modo la pressione sugli ospedali.













Altre USCA individuate.

In aggiunta alle 14 USCA già attive sul territorio, sono state individuate e in procinto di essere attuate altre sedi, tra cui una a Pagani, dopo quella di Scafati. A fronte degli 80 attualmente in servizio si arriverà a un totale complessivo di 141 medici in servizio presso le USCA. Accordo di collaborazione anche con i medici di medicina generali e i pediatri di libera scelta.

Adriano Falanga