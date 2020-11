Agro Nocerino. Ospedali in forte affanno: carenza di posti e personale.

Ancora forte la pressione sulle strutture ospedaliere nell’agro. La situazione complessiva resta ancora molto critica e il personale sanitario, ormai allo stremo, mostra inevitabilmente segni di cedimento. Ieri si è registrata un’altra giornata campale al COVID Hospital di Scafati dove restano esauriti i posti letti in tutti i reparti disponibili, con un turn-over continuo di pazienti. All’ingresso del Pronto Soccorso del presidio ancora code di ambulanze del 118 e lunghe attese, in attesa di sbarellare i malati, trasferiti dagli altri presidi oppure prelevati dalle loro abitazioni. Tanti dei pazienti arrivano con saturazioni basse e gravi difficoltà respiratorie.











Ricovero per il personale medico e sanitario.

Nel pomeriggio di ieri, come riporta “Il Mattino”, sarebbe stato ricoverato anche il responsabile del pronto soccorso del COVID Hospital, contagiato la scorsa settimana. Altri camici bianchi sono stati colpiti dalla positività al “Mauro Scarlato”. La carenza di personale medico e infermieristico è alta ed incide sulla gestione complessiva dell’emergenza pandemica. I sindacati intervengono sulla necessità di adeguare gli organici dell’ospedale alle nuove esigenze assistenziali. Nei giorni scorsi, sarebbero arrivati i primi 17 dei 20 ventilatori che erano stati richiesti dal commissario ASL Polverino per fare fronte alle esigenze assistenziali di tipo sub intensivo. Nei prossimi giorni dopo il sopralluogo dei tecnici della Protezione civile nell’area esterna dell’ospedale dovrebbe iniziare il montaggio di una tensostruttura di filtro d’accesso per i casi sospetti.













Nocera Inferiore e Sarno.

La situazione resta critica anche nel principale ospedale dell’agro, all’Umberto I di Nocera Inferiore. File di ambulanze sono in attesa di sbarellare i pazienti, che non sono non solo COVID positivi ma presentano altre patologie. Resta impossibile dirottare al pronto soccorso dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno pazienti con altre patologie, già oggetto di una visita d’ispezione da parte dei carabinieri del NAS, perché contaminato dalla presenza di sette pazienti infetti, in attesa del trasferimento nei presidi dedicati al COVID.