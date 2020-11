Scafati. Non si torna in classe il 23

SCAFATI. Potrebbero non aprire le scuole comunali il prossimo 23 novembre. Il sindaco Cristoforo Salvati sembra tutto intenzionato ad emettere un’apposita ordinanza con la quale disporre la chiusura degli istituti di competenza sindacale, contrariamente alla riapertura prevista dalla zona rossa e alle indicazioni della Regione Campania. “Sto valutando, insieme all’Assessore al ramo dottor Alessandro Arpaia, l’opportunità di continuare a tenere le scuole chiuse anche dopo il 23 novembre per abbattere ulteriormente i contagi. Nei prossimi giorni incontreremo i dirigenti scolastici per capire il loro orientamento sulla questione” anticipa il primo cittadino sulla sua pagina social. Un incontro che si è tenuto ieri mattina in videoconferenza. La volontà di prolungare la chiusura scolastica nasce soprattutto dall’ansia diffusa tra i genitori, che stanno facendo pressione sia con gli stessi dirigenti scolastici, che sulle istituzioni cittadine. I gruppi whatsapp delle mamme sono infuocati, c’è forte preoccupazione e soprattutto tra chi non è libero professionista, serpeggia la paura del contagio. “Da medico del 118 prima che da assessore alla scuola, so bene che il virus non è pericoloso per i bambini in età scolare, e le stesse nostre scuole sono luoghi sicuri e protetti – aggiunge Alessandro Arpaia – ma è noto che la loro eventuale positività, proprio perché frequentemente asintomatica, può essere veicolo di trasmissione nelle loro stesse famiglie, e a pagarne le conseguenze sono i nonni e chiunque sia un soggetto a rischio”. Certo è però che le conseguenze psicologiche sui bambini, privati del rapporto sociale con i loro coetanei, possono essere ancora più gravi. E’ questa la ragione che spinge mezzo mondo, del resto, a tenere aperte le scuole. La didattica a distanza può essere utile in un breve periodo, ma è impensabile renderla sostituita della scuola. Non è neanche chiaro se in assenza di indicazioni regionali, il sindaco possa comunque disporre la chiusura. “Sembra di si, è il contesto ad autorizzare il sindaco” conferma Arpaia.

Adriano Falanga