Agro, sanità al collasso. Villani pronta all’esposto in Procura.

Pandemia COVID-19. Situazione di collasso per la sanità anche nell’agro. Dalla saturazione ospedaliera ai criteri di somministrazione dei tamponi nei vari distretti sanitari. La denuncia della Deputata del Movimento Cinque Stelle, Virginia Villani, pronta a denunciare tutto alla Procura della Repubblica. Sua una diretta testimonianza riportata anche sul social.











Le parole della Villani. Dubbi sui dati del bollettino.

“L’ attesa delle ambulanze fuori ai Pronto Soccorso si attesta intorno a una media di 12 ore. L’ ambulanza di Siano da ieri ha sbarellato stamattina alle 11, l’ ambulanza di Angri da stamattina alle 10 non ha ancora sbarellato, forse il posto si libera domani, quella di Scafati altrettanto, e potrei continuare. In questa situazione i medici, gli autisti soccorritori e gli infermieri, sulle ambulanze, sono costretti a rimanere bardati come in una guerra chimica anche per 12 ore di fila, mettendo a dura prova la loro resistenza fisica. Intanto il bollettino della Regione Campania di stasera dichiara circa 1500 posti disponibili e circa 350 in terapia intensiva: delle due o i dati pubblicati sono falsi o i medici dei PS mentono o la centrale operativa non fa la ricerca in maniera adeguata. Parlando con molti medici in prima linea un’idea, io, me la sono fatta. Sarà la Procura della repubblica a stabilire la verità”.