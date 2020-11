Angri. Anche i cartelloni pubblicitari in gestione ai privati.

I totem pubblicitari saranno affidati alla gestione privati. L’amministrazione comunale del sindaco Cosimo ferraioli ha inteso “privatizzare” anche questo servizio. Una linea tracciata nel precedente quinquennio dove si era già prediletto il contratto con il privato per assicurare servizi alla comunità o per la realizzazione di opere pubbliche come il chiacchierato parcheggio di Corso Italia legato al servizio sosta a pagamento e ora anche ai totem. Il servizio dei tabelloni pubblicitari infatti è compreso nel pacchetto parcheggi consegnato alla società privata che gestirà la sosta per i prossimi 18 anni. Diventa, quindi, sempre più consolidato il rapporto tra la società privata e l’amministrazione comunale.











La collocazione.

I totem potranno essere installati regolarmente sul territorio comunale garantendo un’esposizione pubblicitaria alle attività commerciali che avvarranno di un servizio in grado di fornire una copertura capillare e d’immagine, rivolto innanzitutto alle realtà locali. Da chiarire se i tabelloni avranno anche la funzione a carattere informativo in grado di veicolare anche eventuali comunicazioni istituzionali e utili alla comunità. Il servizio probabilmente sarà attivo dal prossimo 1° gennaio del 2021, data individuata per avviare anche la gestione privata del servizio sosta a pagamento sull’intero territorio comunale. La notizia è stata riportata dal quotidiano “La Città”.