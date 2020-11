Angri. Consiglio comunale. Massimo Sorrentino è Presidente

Consiglio comunale, Angri. Massimo Sorrentino presidente.

È andato tutto come previsto. Massimo Sorrentino che nella ultima tornata elettorale aveva collezionato più di 850 voti, appannaggio dell’ eletto Sindaco Cosimo Ferraioli, è il nuovo presidente del consiglio comunale di Angri. Sorrentino non è nuovo a questa carica; nel 2015, anche allora più votato, decise di cedere il posto di presidente del consiglio comunale a Gianluca Giordano.

Vicepresidente eletta Mariella Russo dell’opposizione.

La prima seduta del nuovo consiglio municipale eletto, ha anche decretato che la vicepresidente del parlamentino cittadino sia Mariella Russo dell’opposizione. Un consiglio comunale tenuto in piattaforma digitale e per questo non di facile svolgimento per ovvi motivi tecnici e di collegamento. Un ripiegamento voluto dal sindaco per motivi dettati dalla situazione di contagio epidemiologica in corso.

