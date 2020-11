Angri. Contributo fitti. L’annuncio dell’assessore Maria D’Aniello.

Chiarimenti sul bando fitti. L’assessore delegato alle politiche sociali Maria D’Aniello fa alcuni chiarimenti sulle risorse attualmente disponibili dell’ente comune. “Con decreto della Regione Campania n. 60 del 09.06.2020 le risorse assegnate e trasferite al comune di Angri sono 130.652,92 per la fascia A e 33.896,72 per la fascia B. Queste sono le risorse a oggi disponibili per il bando fitti 2019. Con successivo decreto la Regione ha stabilito d’integrare tali risorse. Le risorse integrative saranno messe a disposizione dalla Regione solo a seguito dell’erogazione delle somme già trasferite. Inoltre la regione Campania con successiva circolare ha invitato le amministrazioni comunali a erogare anziché il contributo massimo, un contributo pari al 50% in modo tale da poter garantire un contributo a quasi tutti gli utenti presenti nella graduatoria definitiva”.











Una parziale distribuzione del contribuito.

Maria D’Aniello indica anche le modalità di parziale distribuzione del contributo ordinario: “Per tali ragioni, con le risorse attualmente disponibili il comune di Angri procederà a erogare un contributo pari al 50% ai primi 170 beneficiari della fascia A e ai primi 40 per la fascia B. È opportuno precisare però che a seguito delle verifiche documentali, la documentazione per molti beneficiari risulta incompleta. Per evitare ulteriori ritardi nei pagamenti del contributo a coloro che invece la documentazione risulta corretta, si è provveduto a erogare il contributo a circa 70 utenti per la fascia A che rientrano nei primi 170 della graduatoria definitiva. Gli uffici stanno già provvedendo a contattare coloro che devono integrare la documentazione per poter procedere alla liquidazione del contributo anche a questi”.

Aldo Severino