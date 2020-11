Il sindaco di Angri disporrà per ordinanza, come già anticipato in mattinata dalla nostra testata, la chiusura dello storico polmone verde cittadino ma anche del Casale Chianiello

Angri. COVID. Il sindaco chiude la Villa e il Casale Chianiello.

Arriva la stretta sulla Villa Comunale. Il sindaco di Angri disporrà per ordinanza, come già anticipato in mattinata dalla nostra testata, la chiusura dello storico polmone verde cittadino ma anche del Casale Chianiello. “Bisogna in tutti modi dare un fermo all’evoluzione epidemiologica che si registra sul nostro territorio, una delle armi che abbiamo a disposizione è il distanziamento interpersonale, per questo motivo a breve firmerò un’ordinanza che prevede la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 dicembre 2020 incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, e quindi con recinzioni e cancelli di accesso, nonché del casale Chianiello, per evitare qualsiasi forma di sovraffollamento” scrive Ferraioli.

Il monito di Ferraioli.

“Questo virus si fronteggia con fiducia e responsabilità, senza alcuna forma di paura, mettendo in campo il più possibile le semplici azioni che ognuno di noi conosce bene ormai” conclude il sindaco.