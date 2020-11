Angri. Covid: tamponi al piano zero del comune.

Il forte vento di questa notte, oltre a vari danni provocati sul territorio, ha distrutto anche il gazebo allestito per la somministrazione dei tamponi nello spazio di sosta alle spalle del palazzo comunale di Piazza Crocifisso. Un danno che ha costretto a rivedere il flusso di auto in entrata al drive in. L’amministrazione ha posto temporaneamente rimedio alla situazione di emergenza che si è venuta a creare, creando tra l’alto un lunga fila di auto in attesa del test tampone. I test sono stati spostati al “ground zero” del comune.

Situazione temporanea.

“Nei prossimi giorni, fin quando non verrà ristabilita la postazione nel parcheggio di piazza Crocifisso, i tamponi verranno eseguiti, in totale sicurezza, al piano zero del comune, ovviamente, quando tutto sarà ultimato, verrà eseguita una efficace sanificazione. Ringrazio, i medici e operatori della USCA, la Polizia Locale e la Protezione Civile – Comune di Angri, per il supporto” dice il sindaco Cosimo Ferraioli.

Aldo Severino