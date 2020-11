Angri. Domani cambio gestione sosta a pagamento. C’è malcontento

Angri. Switch - off per la sosta a pagamento in città. Tra il malcontento generale, e anche una petizione promossa dai residenti di Via Raiola, da domani si cambia

Angri. Domani cambio di gestione per la sosta a pagamento. C’è malcontento.

Switch – off per la sosta a pagamento in città. Tra il malcontento generale, e anche una petizione promossa dai residenti di Via Raiola, da domani anche gli ausiliari da anni in forza all’azienda speciale “Angri Eco Servizi” del comune non saranno più in servizio lungo le strade cittadine. La nuova società di gestione avrebbe deciso di non confermare i lavoratori in forza ad “Angri Eco Servizi”, poiché secondo quanto stabilito dagli accordi contrattuali tra ente comune e privato, non esiste nessun vincolo che obbliga il privato a ereditare tali risorse lavorative.

Nuove modalità di reclutamento.

Il nuovo reclutamento avverrà attraverso le offerte di lavoro già pubblicate sul social dal gruppo di gestione. Vari sono i profili richiesti. Le nuove divise dal primo dicembre sul territorio, scrive il quotidiano “La Città” saranno contraddistinte dal logo “Angri Park” che gestirà l’esternalizzazione del servizio della sosta a pagamento per il Gruppo Gallo S.R.L. Il gruppo si farà promotore della realizzazione del nuovo complesso di Corso Italia che prevede la costruzione di altri posti auto in parcheggio interrato e l’edificazione di strutture da mettere a disposizione del Comune di Angri che dovranno ospitare centri d’interesse sociale. Per la realizzazione dell’opera il crono programma prevede massimo 240 giorni lavorativi con un costo di 4 milioni e mezzo di euro. Il gruppo Gallo S.R.L. fa parte della ATI di imprese interessata dai lavori.

Polemica del Gruppo “Stay Angri”.

Sul fronte politico la polemica va alimentandosi. Dura la posizione del Gruppo Stay Angri che si sofferma, con perplessità, anche sui criteri di delimitazione delle strisce blu degli stalli, tracciate su posti riservati e nelle intersezioni. “Il Sindaco Ferraioli durante la campagna elettorale si era riempito la bocca con parole tipo “Project financing” e “privatizzazioni per il bene del bilancio comunale” per fare colpo sulla popolazione. “Queste strisce blu messe a ridosso su uno stop in un incrocio sono la sintesi del criterio di selezione delle aziende che gestiranno questi servizi. Non possiamo desumere che la selezione sia stata fatta per competenze ed esperienza ma semplicemente per criteri come “Teng n’amic brav” oppure “io c’ho a mio Cugino che lo sa fare”, insomma per dirla in termini comici. Ne vedremo delle belle in questi 18 anni di affidamento” si legge nella nota del gruppo.