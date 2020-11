Angri. Gestione parcheggi, la minoranza incalza

Chiarezza sulla gestione dei parcheggi. La richiesta arriva dai consiglieri di minoranza Caterina Barba, Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria, Vincenzo Ferrara e Anna Maria Russo.

Di seguito il documento protocollato al Comune.

Al Sindaco del comune di Angri Cosimo Ferraioli

All’ Assessore alla viabilità Antonio Mainardi

All’Assessore alle politiche sociali e commercio Maria D’Aniello

Oggetto: affidamento in concessione parcheggi pubblici

I sottoscritti Consiglieri Comunali di minoranza, alla luce delle diverse segnalazioni e sollecitazioni (vedi mozione residenti via Renato Raiola) relative alla concretizzazione del progetto di affidamento in concessione a privati degli spazi riservati alla sosta pervenute da associazioni di categoria, residenti e altri portatori di interessi pubblici e privati,

CHIEDONO DI CONOSCERE:

1. L’effettiva rimodulazione degli stalli destinati alla sosta libera e ai diversamente abili su suolo pubblico

(quantificazione e localizzazione).

2. Il numero totale degli abbonamenti disponibili per ogni zona.

3. I criteri relativi all’assegnazione degli abbonamenti riservati a residenti e lavoratori delle relative aree

interessate.

4. La destinazione d’uso dell’area privata, oggi riservata a parcheggio, in zona ex MCM.

5. La tempistica della messa in sicurezza relativa al parcheggio in località via Fondo Caiazzo.

Inoltre, vista l’attuale difficoltà socio-economica dovuta all’emergenza Covid19,

SI PROPONE di:

1. Prevedere agevolazioni tariffarie per gli abbonamenti riservati ai residenti meno abbienti.

2. Concordare con la società concessionaria Angri Park SRL, una tariffa giornaliera relativa alla sosta e abbonamenti 24h nei parcheggi perimetrali.

3. Concordare con la società concessionaria Angri Park SRL, la previsione di una tariffa minima inferiore a quella oraria anche in zona rossa e ridurre la suddetta anche in zona 2, zona 3.

Certi di ricevere un celere riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Angri, 19.11.2020

I Consiglieri Comunali:

Caterina Barba

Roberta D’Antonio

Domenico D’Auria

Vincenzo Ferrara

Anna Maria Russo