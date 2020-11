Angri. La Parrocchia comunica la campagna di una “raccolta generi prima necessità e per igiene” che si tiene ogni giorno in chiesa

Aiuto concerto e immediato. La Parrocchia Regina Pacis guidata da Padre Antonio Cuomo è molto attiva in soccorso di chi in questo momento di grave pandemia ha bisogno di un aiuto immediato e concreto.

La Parrocchia comunica la campagna di una “raccolta generi prima necessità e per igiene” che si tiene ogni giorno in chiesa, in Via Nazionale dalle 17.30 alle 19.30.