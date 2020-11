Sosta a pagamento, si cambia. L’assessore delegato e vice sindaco Antonio Mainardi prospetta garanzie di reimpiego per gli ausiliari del traffico













Angri. Mainardi: “Garanzie per gli ausiliari del traffico”.

Sosta a pagamento, si cambia. L’assessore delegato e vice sindaco Antonio Mainardi prospetta garanzie di reimpiego per gli ausiliari del traffico da oggi “scaricati” dall’azienda speciale “Angri Eco Servizi” dopo il passaggio della gestione della sosta a pagamento al soggetto privato. La legge non obbliga il nuovo gestore a caricarsi dei dipendenti precedentemente occupati con l’AES, ma certamente sarebbe orientata in questa direzione.











Lo conferma Antonio Mainardi, vicesindaco e assessore delegato alla viabilità. Mainardi e il sindaco Ferraioli avrebbero avviato una serie di trattative, seppure informali, per convincere il gestore ad assumere gli ausiliari già in forza all’azienda speciale. Gestore che ovviamente non ha nessun obbligo, precisa Mainardi oggi sulle colonne del quotidiano “La Città”.



















“Informalmente abbiamo invitato chi di dovere a prendere in considerazione le figure dipendenti già formate e che lavorano nel campo da anni. Credo che sia nell’interesse dell’azienda che subentrerà, dunque, avere personale già rodato quando ripartirà il servizio della sosta a pagamento” si legge tra le colonne. Secondo quanto dichiara lo stesso Mainardi al quotidiano salernitano ci sarebbero già stati i primi colloqui tra la nuova gestione e alcuni ausiliari già in carica all’azienda speciale. Non è comunque ancora certo il numero dei possibili reintegrati nella nuova struttura effettivamente operativa dal 1 dicembre.