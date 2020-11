Angri. Maria D’Aniello. Appello per chi è stato lasciato troppo solo.

La pandemia COVID-19 sta mettendo in luce soprattutto anche questo: un distaccamento sociale e sanitario. Portavoce di questa drammatica indigenza è l’assessore delegato alle politiche sociali Maria D’Aniello: “Ricevo tanti messaggi e telefonate di persone che non sanno che fare, disorientati, i cosiddetti invisibili che stanno in casa, si sentono abbandonati e non vengono seguiti abbastanza. Oltre il supporto psicologico, hanno bisogno anche delle prime informazioni di base e poi seguiti di più durante il percorso a casa da positivi e chi consequenzialmente deve stare in quarantena” dice.











“Chiedo un ulteriore e significativo sforzo a tutti gli operatori sociali e a tutti i medici”.

“È un momento molto difficile e complicato per tutti noi, questa pandemia sta mettendo a dura prova le nostre economie, i nostri equilibri e la nostra salute: chiedo un ulteriore e significativo sforzo a tutti gli operatori sociali e a tutti i medici di base affinché nessuno venga lasciato indietro, che venga garantita assistenza e supporto, per quanto di competenza, a 360gradi, senza lasciare nulla e niente al caso; vi ringrazio per gli sforzi enormi che già in queste settimane sono stati profusi”.

Aldo Severino