Angri ricorda il professore Francesco Ruotolo vittima del COVID.

Francesco Ruotolo ha lasciato un segno tangibile anche nella città di Angri. Oggi l’istituto “Giustino Fortunato” è una realtà anche frutto determinante delle sue battaglie, quando da docente si prodigò lungamente per dare una casa al “Ragioneria” di Via Marconi. Il professore Francesco Ruotolo non è stato risparmiato dal Covid. Ruotolo, come riporta Napoli Today, era consigliere della III Municipalità e “custode” della casa di Totò. Il 74enne era ricoverato da alcuni giorni al Cardarelli dopo un aggravamento delle sue condizioni. Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare la sua figura militante.

Il ricordo di De Magistris e Paolo Novi.

“Il Covid ha ucciso anche il compagno Francesco Ruotolo, consigliere della terza municipalità, uomo della resistenza, antifascista, amante di Napoli, sempre in prima linea nella lotta per i diritti. Francesco caro, ti abbiamo voluto bene, io tanto. Ci mancheranno le tue lotte, la tua ansia di giustizia. Ai familiari il cordoglio mio personale e della città di Napoli” lo ricorda il sindaco di Napoli de Magistris. Lo ricorda anche il fotoreporter angrese Paolo Novi: “Fu grande artefice della lotta per avere l’Istituto ad Angri, ci porto addirittura in Provincia a manifestare”.

I compagni di “Rifondazione”.

Anche i suoi compagni lo ricordano con dolore: “Oggi ci ha lasciati un compagno indispensabile. Il Covid si è portato via Francesco Ruotolo. Militante infaticabile e sempre presente, ogni volta con una nuova proposta ed una nuova iniziativa. Giornalista, più volte consigliere nel suo quartiere, la Sanità. In Rifondazione Comunista fin dalla fondazione, fra i nostri compagni più conosciuti ed amati. Troveremo il modo di ricordarlo in modo adeguato, ora è il momento del dolore. I compagni e le compagne di Rifondazione Comunista della Federazione di Napoli”, così su Facebook Rifondazione Comunista.