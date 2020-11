Angri. Rifacimento manto stradale in Via dei Goti e Via Satriano.

Angri. Rifacimento del manto stradale in Via dei Goti e Via Satriano. Da domani dovrebbero iniziare i lavori di ripristino del manto stradale nella zona



















Rifacimento del manto stradale in Via dei Goti e Via Satriano. Dal prossimo 17 e fino al 20 novembre dovrebbero iniziare i lavori di ripristino del manto stradale in Via dei Goti: dall’incrocio con il casello autostradale sino all’incrocio con Via Murelle e in Via Parco Satriano: dall’incrocio con Via dei Goti sino all’incrocio con Via Satriano. Il ripristino delle due strade cittadine era previsto a seguito dei lavori di manutenzione ordinaria, di pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche e fognarie a cura di GORI.











Altri tratti da rifare.

Vista l’estensione della tratta interessata dai lavori si procederà con la sistematica chiusura per tratte in funzione dell’avanzamento che sarà decisa con i responsabili dell’ente comune. Lavori di risistemazione del manto stradale sono previsti anche per via Nazionale e alcune traverse attigue in seguito ai lavori di manutenzione e riabilitazione della rete elettrica.

