Angri. Il sindaco Ferraioli riapre le scuole, no forse, anzi…

Riaprono le scuole, no forse, anzi. Ancora confusione sul riavvio delle attività didattiche ad Angri, infatti il primo cittadino Cosimo Ferraioli avrebbe pensato di dare il “nulla osta” già da mercoledì 9 dicembre “Salvo ulteriori indicazioni sovracomunali”.

L’ordinanza d’indirizzo.

“Come da ultima ordinanza sindacale, l’Amministrazione ha predisposto la ripresa in presenza delle attività didattiche degli Istituti di ogni ordine e grado nel comune di Angri per il giorno 9 Dicembre 2020. Va chiarito che sono esclusi dall’ordinanza gli asili nido, da 3 a 36 mesi, che possono quindi regolarmente riaprire già lunedì. Salvo ulteriori indicazioni sovracomunali” questa la nota social di alcune ore fa già fortemente contestata da gran parte dei genitori che ritengono la decisione ancora inopportuna visto la curva dei contagi in città che non accenna a calare. L’amministrazione Ferraioli resta comunque vigile sulla questione anche in previsione del prossimo DCPM che potrebbe mettere tutti d’accordo con un rientro collettivo dopo le festività natalizie.

Aldo Severino