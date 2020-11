Campania. De Luca confermerà didattica a distanza

Le scuole in Campania resteranno chiuse. La Regione e’ stata inserita nella lista delle aree “gialle” che prevede didattica in presenza tranne che per le superiori di secondo grado. La Campania, si apprende da fonti della Regione, restera’ invece ferma sulla chiusura di ogni grado delle scuole che proseguiranno con didattica a distanza, quindi dopo la pubblicazione del provvedimento del governo in gazzetta Ufficiale verra’ emessa un’ordinanza per confermare la chiusura. (ANSA).