Campania. Riapertura di asili e primarie: la Regione decide domani.

Riapertura imminente delle scuole. La decisione ufficiale sarà presa domani, ma dall’Unità di crisi fanno sapere che “probabilmente gli asili e le prime classi della scuola primaria già dalla prossima settimana potranno riprendere la didattica in presenza” scrive “Il Corriere del Mezzogiorno”. Ogni provvedimento comunque sarà conseguentemente valutato e sarà giustificato dall’andamento dei contagi e per questo l’organismo di valutazione si è peso qualche giorno in più per potere deliberare con precisione.

Ci pensano i sindaci.

Sul fronte locale molti sindaci, nei giorni scorsi hanno però deciso per ordinanze di tenere chiuse tutte le scuole almeno fino alla prima decade di dicembre monitorando l’andamento epidemiologico nei loro territori. Moti primi cittadini campani considerano, sulla base dei dati e dell’andamento della pandemia, un controsenso riaprire i cancelli delle scuole in piena seconda ondata e per giunta con la Campania decretata “zona rossa” dal governo Conte. Si preannuncia l’ennesimo corto circuito istituzionale tra Stato centrale, Regione e comuni. E il monitoraggio dei docenti non decolla. La maggior parte delle ASL della regione restano ferme al palo con lo screening sui docenti, genitori e alunni, ingolfate dai tamponi ordinari di tracciamento.