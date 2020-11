La precisazione dell’Osservatorio sulla disabilità sull’autocertificazione per gli spostamenti in sintonia con gli assessori Altobello e Garofalo.

Cava de’Tirreni, emergenza Covid19- zona rossa: mobilità delle persone con disabilità.

In riferimento all’attivazione della zona rossa per la Campania, si comunicano – in ragione delle richieste formulate da alcune famiglie di persone con disabilità ed in sintonia con l’Assessore alle Politiche sociali Annetta Altobello ed alla Polizia locale Antonella Garofalo – quali siano le modalità per consentire, nell’ambito degli spostamenti sul territorio comunale, l’uscita dalla propria abitazione delle persone diversamente abili.

A tal proposito, il presidente dell’Osservatorio cittadino delle persone con disabilità del Comune di Cava de’ Tirreni, dr. Vincenzo Prisco, informa che gli accompagnatori dovranno esibire alla Polizia locale ed in generale alle forze dell’ordine, la prescritta autodichiarazione indicando come causa il motivo di salute. A questa, si ritiene opportuno allegare il certificato della specifica patologia.