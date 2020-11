La nota del presidente dell’ANVA PROVINCIALE CIRO PIETROFESA.

La richiesta di incontro

A seguito del susseguirsi di ordinanze per la chiusura dei mercati l’ANVA Confesercenti Provinciale di Salerno ha inviato questa mattina una richiesta di incontro urgente con i rappresentanti provinciali dell’ANCI e dell’ASL di Salerno, per mettere un freno a chiusure discriminanti per la categoria.

Il malcontento dei commercianti ambulanti.

Infatti le tante ordinanze dei sindaci vengono fatte solo con la chiusura dei mercati, perché vogliono prevenire il diffondersi del virus, facendo trapelare tra le righe che la nostra categoria sia quella che appesta le città ed i paesi, è discriminante perché in alcune frasi si fa anche differenza per gli operatori provenienti da altri comuni.

Se i Sindaci vogliono realmente tutelare le loro comunità allora dovrebbero avere il coraggio di dichiarare i loro comuni zone rosse, non pensare solo a chiudere i mercati, perché poi lo stesso provvedimento adottato non colpisce chi ha un negozio ma non è residente nel comune, non blocca la mobilità di cittadini da comune a comune.

Il dubbio.

Abbiamo il dubbio che queste scelte avvengano per il calo dei consumi, ed i Sindaci per tutelare i commercianti del luogo fanno la scelta di chiudere le attività ambulanti, per far sì che i consumi nelle attività a posto fisso possano riprendersi anche minimamente, ed ecco che qui scatta la discriminazione verso la nostra categoria. Ora basta, giusto tutelare la salute pubblica, ma non giustifichiamo il fatto ce a pagarne siamo solo noi.

ALDO SEVERINO.