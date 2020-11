Controlli Polfer Campania, tutti con mascherina, tanti senza autocertificazione

Scarsa affluenza nelle stazioni ferroviarie campane ma la maggioranza dei viaggiatori, molti dei quali pendolari per motivi di lavoro, non avevano con se' l'autocertificazione

Controlli Polfer Campania, in tanti senza autocertificazione Tutti con mascherina, al momento non elevate sanzioni.

Scarsa affluenza nelle stazioni ferroviarie campane ma la maggioranza dei viaggiatori, molti dei quali pendolari per motivi di lavoro, non avevano con se’ l’autocertificazione: i più hanno ammesso di non averla proprio scaricata, qualcuno ha cercato di fare il “furbo”, dicendo di non sapere che ci voleva il documento, o accampando scuse, come quella di averla persa. E’ quanto emerso dai controlli svolti dalla Polizia Ferroviaria nelle stazioni dei cinque capoluoghi campani.

Osservato speciale.

Lo snodo di piazza Garibaldi a Napoli, ovviamente, era osservato speciale dopo quanto accaduto al primo lockdown; era domenica otto marzo quando i treni provenienti dal Nord furono presi d’assalto in vista dell’imminente chiusura, tanto che alcuni intercity subirono ritardi perché molta gente era partita senza biglietto per paura di restare bloccata al Nord. I treni furono fermati nel Casertano per i controlli del Polfer; una situazione che non si è ricreata ieri, giorno festivo, quando in pochissimi hanno viaggiato, ne’ oggi alla ripresa delle attività lavorative. La Polizia Ferroviaria, sicuramente più elastica in questi primi giorni di zona rossa, ha fornito l’autocertificazione ai viaggiatori che ne erano sprovvisti, che hanno dovuto compilarla; ovviamente le dichiarazioni verranno controllate. Al momento non sono state elevate sanzioni, tutti i viaggiatori erano con la mascherina.

