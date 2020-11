In Campania sono stati 2.022 i casi di coronavirus registrati in un giorno su 19.063 tamponi. Dei nuovi contagi, 1.861 sono asintomatici mentre 161 i sintomatici

Coronavirus, in Campania 2.022 nuovi casi e 36 decessi.

In Campania sono stati 2.022 i casi di coronavirus registrati in un giorno su 19.063 tamponi. Dei nuovi contagi, 1.861 sono asintomatici mentre 161 i sintomatici. In tutto nella regione sono stati segnalati 153.693 contagi per un totale di 1.571.873 tamponi.

Gli altri numeri di oggi.

Per quanto riguarda i decessi, sono stati 36, di cui 11 morti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri (sabato). In tutto sono stati calcolati 1.631 decessi. I guariti in un giorno sono stati 1.583 facendo salire il totale a 47.276. Lo rifersice la Regione Campania.