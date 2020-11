De Luca: "La riapertura per il 24 era una previsione, non apriremo nulla se non avremo la sicurezza dal punto di vista epidemiologico"

Coronavirus, De Luca: in Campania scuole non riaprono senza certezze sanitarie.

“Stiamo lavorando sulle scuole. L’ordinanza che prevede la possibilità di riapertura di asili e prime elementari è subordinata a un accertamento epidemiologico. Abbiamo un’ondata di richieste per non aprire: i genitori sono preoccupati”.

Verso la proroga della chiusura delle scuole.

Lo afferma il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. “La riapertura per il 24 era una previsione, non apriremo nulla se non avremo la sicurezza dal punto di vista epidemiologico. Abbiamo scelto una linea di rigore e tutela, la manterremo – spiega De Luca -. È possibile e probabile che non si riapra quando abbiamo previsto e comunque non riapriremo nulla se non avremo certezze dal punto di vista sanitario”