COVID-19- Salerno scuola: a rischio licenziamento per docenti e bidelli.

Incubo licenziamento per i collaboratori scolastici del salernitano. Scattano le prime sospensioni di contratto a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole della provincia. L’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 rischia di avere gravi ripercussioni sugli assunti in organico COVID da inizio dell’anno scolastico per rinforzare il personale nelle varie scuole della provincia salernitana.



















Trenta collaboratori sospesi. Altri 200 sono a rischio.

Sarebbero circa 30 bidelli – secondo quanto riportato da “Il Mattino” -, i precari che hanno già avuto la sospensione del contratto annuale in seguito all’interruzione delle attività didattiche in presenza. Altri 200 i collaboratori scolastici assunti dai presidi con i fondi dell’organico COVID da metà settembre potrebbero essere a rischio licenziamento.











Il decreto legge rilancio.

I sindacati sul piede di guerra, e la vertenza rischia di diventare incandescente nei prossimi giorni con l’approvazione del decreto legge 104, ovvero il decreto agosto, dove è stata infatti eliminata la parte contenuta nel decreto rilancio che prevedeva per il personale COVID delle scuole il licenziamento nei casi di sospensione delle attività in presenza conseguenza dell’emergenza epidemiologica. Nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza conseguente l’emergenza epidemiologica, il decreto – legge di agosto in presenza prevede che il personale assicuri le prestazioni con le modalità del lavoro agile. Una indicazione che sta mettendo in crisi i Dirigenti Scolastici che chiedono chiarimenti: mentre per i supplenze temporanee è possibile la didattica distanza sotto forma di lavoro agile, per i collaboratori scolastici questa forma di lavoro non è prevista. Ecco quindi la decisione dei dirigenti salernitani di fare scattare i primi licenziamenti dei collaboratori scolastici.













Anche 90 docenti a rischio licenziamento.

L’emergenza che rischia di coinvolgere anche i docenti supplenti. Sarebbero oltre 90 – come scrive “Il Mattino” in edicola oggi – i docenti supplenti nominati a settembre per coprire i professori di ruolo classificati come fragili per patologie dichiarate è oggi a rischio licenziamento. I sindacati sono pronti alla vertenza in un momento particolarmente difficile anche per la scuola salernitana.