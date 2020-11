Covid. Salerno: sindaco chiude nei week end lungomare e spiaggia.

Dopo l’invito un paio d’ore fa del ‘governatore’ campano, Vincenzo De Luca, ai sindaci a predisporre “la chiusura dei lungomare e di parte dei centri storici nei fine settimana”, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per ogni week end fino al 3 dicembre prossimo, ha subito firmato l’ordinanza che vieta di passeggiare nel lungomare cittadino, comprese la spiaggia di Santa Teresa, molto frequentata dai giovani, e la villa comunale.

Convocazione Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza.

Oggi pomeriggio alle 17.30, su richiesta del primo cittadino, il prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha convocato il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, che si terra’ da remoto. All’ordine del giorno, le azioni da mettere in campo per garantire il rispetto di quanto previsto per il contenimento della pandemia, tra cui l’uso della mascherina, il distanziamento e la sicurezza nelle zone perimetrate e chiuse quali la villa comunale e il lungomare, cui si aggiunge il controllo e il rispetto del divieto di circolazione se non per motivi di salute, lavoro e comprovata necessita’ dopo le 22.