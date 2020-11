Covid: start up campana presenta un tampone “fai da te” Sviluppato con Biogem, “efficace al 94,74%”.

Dopo quello presentato in Veneto dal governatore Zaia, anche in Campania viene approntato un tampone “fai da te” realizzato dalla start up campana del settore Health Tech “Testami” insieme con Biogem, il centro di ricerca scientifica di Ariano Irpino (Avellino), operante negli ambiti della genetica molecolare e delle biotecnologie. L’innovativo tampone “fai da te”, infatti, consente ai pazienti di eseguire il prelievo autonomamente e anche d’inviare senza problemi i campioni ai laboratori di ricerca. Al fianco della start up “Testami” hanno lavorato un team di ricercatori di Biogem guidato dal professore Michele Caraglia e dalle dottoresse Alessandra Pucci e Alessia Cossu.

Attendibilità molto alta.

Secondo una ricerca di Biogem, fa sapere una nota, “i tamponi auto prelevati consentono la corretta diagnosi dei casi covid-19 positivi con una percentuale di concordanza pari al 94,74% rispetto al tampone somministrato da operatori sanitari”. Inoltre, “sulla base dei test effettuati e’ possibile concludere che il tampone conserva la stabilita’ del genoma virale anche a secco senza necessita’ di refrigerazione e di liquido di trasporto”.

Supporto al processo di screening di popolazione.

“Dopo aver certificato il kit presso il Ministero della Salute, – conclude la nota di Testami – la start up è pronta a scendere in campo al fianco delle istituzioni e delle aziende per supportare il processo di screening di popolazione e dare il proprio contributo alla battaglia al coronavirus”.

ANSA