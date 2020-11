Dolci e filosofia: deliziosi, sani e culturali come gustarli al meglio

Dolci, l’alimentazione, sono numerosi i filosofi che hanno valorizzato l’importanza capitale che il cibo riveste per la vita umana. Non mi sembra casuale, ad esempio, la scelta compiuta da Platone di ambientare uno dei suoi dialoghi più celebri, il Simposio, durante lo svolgimento di un convivio. (Si consideri a tale proposito che il convivio nella società ateniese, diversamente dalla romana, era una vera e propria istituzione a vocazione pedagogica.) Sono gli odori, le consistenze e i sapori inebrianti delle pietanze a predisporre l’umore dei commensali a interrogarsi sull’amore, dalla bellezza sensuale dei corpi all’erotismo delle anime e del sapere filosofico.Si pensi poi ad un altro immenso pensatore dell’antichità, Lucrezio.Per due motivi in particolare vorrei menzionarlo. Il primo è che, a conclusione del De rerum natura, ci consegna delle pagine di grandissima forza espressiva su un’epidemia: la peste che colpì Atene del 430 a.C. Sono pagine straordinarie e tragiche, da leggere, o rileggere, in un momento, come l’attuale, in cui la pandemia causata dal covid-19 ha stravolto le abitudini e le certezze di tutti noi. Allargare gli orizzonti individuali attingendo spunti di riflessione dagli autori del passato può rivelarsi, infatti, un ottimo esercizio per mettere in prospettiva, dare un senso e valutare in modo adeguato ciò che sta accadendo. Il secondo motivo per cui ho chiamato in causa Lucrezio è che egli ha sostenuto che «ciò che è cibo per un uomo è veleno per un altro», anticipando, in pratica, di circa duemila anni alcune scoperte che sono alla base degli studi recenti sulle intolleranze alimentari. Secondo l’autore romano, gli esseri viventi, così come sono dotati di aspetti somatici diversi l’uno dall’altro, alla luce di differenti costituzioni corporee, provano anche sensazioni e godono di effetti differenti nell’assumere i medesimi alimenti. Da qui l’esigenza di calibrare l’alimentazione sulla base dei bisogni specifici di ciascuno.Mi sembra particolarmente degna di interesse anche la centralità assegnata all’alimentazione da un altro grandissimo pensatore, Friedrich Nietzsche. Diversamente dagli antichi Pitagorici, per cui il vegetarismo era una pratica di purificazione del corpo, il filosofo tedesco ha, invece considerato salubri cucine ricche di grassi e carni, come la piemontese. Recentissime ipotesi sul microbioma intestinale sembrerebbero dargli ragione. Ma, oltre a questa suggestione specifica, ad affascinarmi della prospettiva nitzscheana è soprattutto il valore assegnato al corpo e alla sapienza che ne regola le dinamiche funzionali. Se il metabolismo corporeo condiziona la qualità dei pensieri e dello stato d’animo, come Nietzsche ritiene, la dieta diviene allora un fattore fondamentale, un’alleata imprescindibile del processo di affermazione del proprio essere. Detto diversamente, se la meta è il divenire ciò che si è, un buon aiuto buon esserci offerto anche da ciò che si mette in tavola.Più recentemente è stato Piero Camporesi (un altro estimatore di una cucina ad alta percentuale di lipidi!) a dedicare alcuni saggi di notevole spessore al cibo e al legame che esso intreccia con l’economia, i costumi e la cultura nelle differenti fasi storiche. Ne Il brodo indiano (ripubblicato nel 2018, dopo una ventina di anni dalla sua prima uscita) lo studioso mostra come nel Settecento la diffusione del cioccolato, definito “brodo indiano” perché proveniente dalle Indie di Colombo, non soltanto sia collegata, soprattutto in Francia, alla nascita della pasticceria in quanto arte del tutto autonoma dalla cucina, ma si riveli anche emblematica di un’intera epoca, cosmopolita, raffinata, incline ai piaceri dei sensi. La tesi di Camporesi è che questa idea di cucina sia poi stata spazzata via dalla Rivoluzione francese e da quella che egli ha definito «la grigia cucina dell’età romantica».Ma, se è vero che l’epoca in cui si vive trova un riscontro puntuale nel cibo che si mangia, mi viene da supporre che non sia un caso che la mia passione per la pasticceria si stia manifestando soprattutto ora. Infatti, come credo stia capitando anche a tanti altri, più o meno consapevolmente, nella produzione pasticcera cerco un dolce antidoto alla cupezza e alle restrizioni imposte dal covid. Alla luce della situazione in atto, faccio però soprattutto dolcetti che soddisfino l’esigenza di un basso apporto calorico, imposta dal periodo di stasi obbligata in corso. Inoltre, in continuità con quanto detto in riferimento a Lucrezio e a Nietzsche, provo a mettermi anche in ascolto dei bisogni specifici del mio corpo individuando gli ingredienti che possano potenziare il mio benessere… e il mio essere! La sfida tuttavia è di riuscire ad abbinare sempre salubrità e gioie del palato. Da qui la ricerca di farine alternative a quella classica di frumento, che abbiano un basso indice glicemico e, come nel caso della farina di mandorle, di quella di cocco o della meno conosciuta farina di chufa, siano povere in carboidrati. Allo stesso modo, tendo anche a preferire il miele grezzo biologico o l’uva passa, in sostituzione dello zucchero. Sostituisco, inoltre, Il latte di mucca, che non sempre tollero, col latte di cocco o con altri tipi di latte vegetale. Le spezie, coi loro profumi e sapori evocativi di terre lontane, mi aiutano molto, purché siano di buona qualità. Alla vanillina sintetica preferisco la vaniglia naturale, preferibilmente in stecche. Poi ci sono la cannella, lo zenzero, il cardamomo, l’anice, e tante altre. Il cremor tartaro o, addirittura, quando possibile, un semplice pizzico di bicarbonato rimpiazzano egregiamente altri lieviti per me di più difficile digeribilità. Cerco sempre di prediligere prodotti naturali, che siano di stagione, e possibilmente locali. In questo periodo, ad esempio, a farla da padrona nelle mie ricette sono gli agrumi, la mela annurca e le tante qualità di zucca che ultimamente ho scoperto. Le uova e il burro (di solito opto per il burro ghee che, pur essendo molto prezioso da un punto di vista nutrizionale, è privo di lattosio e, dunque, più digeribile) devono essere rigorosamente provenienti da animali allevati all’aperto e con mangimi naturali. L’attenzione all’ambiente è per me un fattore imprescindibile. Sono infatti convinta che il benessere individuale non possa essere separato da quello degli altri esseri.Se è vero che con questo tipo di ingredienti il costo dei dolci lievita, è altrettanto vero che a lievitare è soprattutto la qualità. Se ne mangia una quantità minore ma si ha la possibilità di assaporare l’intensità del loro sapore semplice e genuino. Ad enfatizzare l’esperienza gustativa può inoltre concorrere un buon vino (consiglio quello fermentato con lieviti indigeni e senza l’aggiunta di solfiti), oppure una confortante bevanda calda. A questo proposito spezzo una lancia a favore del caffè della vecchia cuccuma napoletana: la lentezza del suo procedimento contribuisce all’atmosfera che definirei “contemplativa” della dolce pausa. D’altronde, le giornate più brevi d’autunno e i ritmi rallentati dal lockdown favoriscono questa dimensione raccolta, ottima per tenersi un gatto acciambellato sulle gambe e leggere un bel libro, magari di filosofia!Mi sono divertita a cercare dei nomi “filosofici” per le mie piccole composizioni.In onore a un filosofo che mi è particolarmente caro, Georges Bataille, le creme si chiamano “Esperienze interiori”. Sono tre le varianti che ho sperimentato: classica con vaniglia e scorzette di limone; nera al cioccolato e cardamomo; energizzante a caffè e cannella. Tutte e tre senza glutine, zucchero e latte.Strizzando l’occhio a Jacques Lacan, i dolcetti di limone e cocco sono delle “Jouissances”. Tra gli ingredienti si annoverano il succo e le scorze di limone. Di cocco sono la farina, il latte, la crema e l’olio.Il limone è alla base anche degli “Immanenti”. In questo caso, però, l’abbinamento scelto è col rosmarino. La farina per cui ho optato è quella di riso thailandese.In omaggio a Giordano Bruno ci sono gli “Infiniti mondi”: gustosi biscotti di farina di mandorle, scorzette di arancia e zenzero grattugiato.Per ottenere delle “Lotte di classe” davvero appetitose ci vogliono la mela annurca, la farina di chufa, il burro ghee, un po’ di limone e della profumatissima vaniglia. Chissà se piacerebbero a Marx…Le “Passioni dell’anima”, dedicate a René Descarts, sono infine fatte con un misto di farina di riso integrale, farina di chufa e, in misura molto minore, farina di cardo mariano. L’ingrediente fondamentale è la purea di zucca mantovana, esaltata da un pizzico di cannella.