Donna Imma Polese e il marito Matteo Giordano al Maurizio Costanzo Show.

Maurizio Costanzo le ha dedicato “O sole mio”.

La signora Polese accompagnata dal marito è stata ospite del celebre programma in seconda serata di Canale 5. Maurizio Costanzo le ha dedicato una canzone e più volte le ha dato la parola.Una prima volta vissuta al Teatro Parioli, come la stessa “donna Imma” ha dichiarato , con non poca emozione poiché era una delle trasmissioni che più piacevano a Don Antonio indimenticato papà e insostituibile “Boss delle Cerimonie”.

Il Castello delle non cerimonie.

La signora Polese ha anche avuto modo di affermare, durante la puntata, che il Castello delle cerimonie, non lavora più. “L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a causa del Covid-19 ci ha costretto – ha detto l’imprenditrice – a cancellare tutti gli eventi che erano stati organizzati”. La figlia dell’indimenticabile Don Antonio, diventato famoso grazie alla serie tv” Il boss delle cerimonie “ ha infatti chiuso i battenti del suo castello. “Oggi ahimè possiamo chiamarlo il Castello delle non cerimonie, questo 2020 è da dimenticare completamente vissuto tra dolori, lutti e morte sociale“.

Il brutto ricordo dell’estate.

Ricordiamo che in estate il Grand Hotel La Sonrisa venne chiuso per un focoloaio covid -19 che si sviluppò e che portò l’area a ridosso di via Croce Gragnano, a Sant’Antonio Abate , a diventare zona rossa. A causa di questo cluster Matteo Giordano e la mamma di Imma , Rita Greco, vennero ricoverati al Cotugno di Napoli. Matteo Giordano, rimase in ospedale per tre settimane, ma purtroppo, per complicazioni, la signora Rita non ce la fece a reggere il virus, probabilmente anche per via dell’ età avanzata e morì. Un lutto che ha spinto Donna Imma a continuare nel solco tracciato dai genitori. La notorietà di Donna Imma viene dalla passione e dalla positività , dote che lo stesso Maurizio Costanzo le riconosciuto durante la puntata, e che insieme al marito Matteo, mettono a disposizione dei loro clienti.

Una nuova trasmissione in tv.

Ora, in attesa della riapertura del castello conducono una trasmissione sulle tradizioni culinarie napoletane. Dai menù sontuosi nel «Castello delle cerimonie» al menù della tradizione della famiglia Polese. Le ricette della nonna diventano cooking show grazie a «In cucina con Imma e Matteo», programma in onda su Food Network , canale 33 del digitale terrestre e in streaming su Dplay.com.

Aldo Severino.