Nota Stampa.

La scorso giovedì è partito il servizio Drive In per il servizio tamponi da parte dell’Usca di Pagani. Già in quella occasione si erano registrati disservizi tanto che il rappresentante di Confesercenti, Davide Baldi, aveva segnalato una preoccupante disorganizzazione; un’estenuante attesa per i cittadini che hanno iniziato a circolare liberamente nei bar limitrofi mettendo a rischio la salute pubblica. A seguito di questo appello c’è stato l’intervento del Sindaco che non è stato sufficiente al contenimento del fenomeno. Infatti domenica si è nuovamente verificata la problematica e a causa di ciò, io ed il collega consigliere Fabio Petrelli , dopo aver raccolto varie lamentele da parte dei cittadini e dei gestori degli esercizi del circondario, abbiamo deciso che era inevitabile tacere. Per il bene comune dovevamo intervenire personalmente: infatti di fronte a tale giustificato allarme dei nostri concittadini invitiamo il Sindaco a non sottovalutare tali eventi. In qualità di massima autorità sanitaria è necessario procedere nel risolvere nel modo più celere possibile questa problematica che per pura fortuna non si è tramutata in tragedia dando inizio a tanti focolai. Ci auguriamo pertanto che avverranno maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine ma soprattutto ci auguriamo che si concretizzi quanto prima l’arrivo dell’Esercito così come annunciato dallo stesso sindaco al termine dell’incontro con il prefetto.