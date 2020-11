E’ il noleggio a “guidare” l’elettrico

Il noleggio a lungo termine traina il settore dell’elettrico come sottolinea Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici). Sono i dati a decretarlo: nei primi 9 mesi del 2020 in Italia quasi 2 auto elettrificate su 5 sono state acquistate da società di noleggio. Un vero e proprio boom per queste nuove alimentazioni. Il noleggio si conferma quindi protagonista assoluto degli acquisti di vetture elettrificate con una quota di immatricolazioni che sale al 42% delle ibride plug-in ed al 35% delle elettriche. Una percentuale che ha ancora ampi margini di crescita, se si pensa che queste vetture rappresentano oggi il 5,2% del totale immatricolato a noleggio, percentuale che nel 2019 era pari all’1% e che nel restante mercato automotive oggi è ferma al 2,4%. A queste si aggiunge un trend di crescita del 51% delle vetture ibride elettriche (HEV) immatricolate sempre dagli operatori del renting nello stesso periodo. Il noleggio conferma la carica innovativa ed il ruolo di volano per la diffusione delle vetture elettrificate in Italia. È proprio la mobilità pay-per-use a “guidare” la svolta elettrica.