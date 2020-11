Emergenza sicurezza e stranieri irregolari a San Marzano, la proposta di “Noi sempre con voi”

Un consiglio comunale monotematico sull’emergenza sicurezza in città legata alla presenza di stranieri irregolari sul territorio di San Marzano sul Sarno. A chiederlo è il gruppo consiliare di opposizione “#Noi sempre con voi”. “Abbiamo appreso con favore dell’interrogazione parlamentare del parlamentare Edmondo Cirielli al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per quanto accade nella nostra città. Ecco perché chiederemo al sindaco di convocare un consiglio comunale monotematico sul tema. Sulla vicenda serve fare fronte unico, maggioranza e opposizione. Ecco perché in consiglio comunale dobbiamo gettare le basi per un documento da presentare al prefetto di Salerno, Francesco Russo”, hanno detto i consiglieri comunali Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda.

“Alle istituzioni dobbiamo chiedere un potenziamento dell’organico dei carabinieri della locale stazione e la realizzazione di un commissariato di polizia che possa coprire le aree di San Marzano sul Sarno, Angri, Pagani, San Valentino Torio, Sant’Egidio del Monte Albino e Scafati. L’emergenza degli stranieri irregolari attanaglia in primis la nostra città, ma in generale tutto il territorio dell’Agro nocerino. Va programmato un censimento di chi vive a San Marzano sul Sarno. Esiste una comunità straniera integrata da anni e benvoluta da tutti. Nonostante questo, i casi diversi vanno assolutamente segnalati alle forze dell’ordine. Qui non si tratta di razzismo, ma semplicemente di rispettare un territorio che da sempre fa dell’accoglienza il suo biglietto da visita. Su questo bisogna agire subito ed ecco perché siamo disponibili a creare con la maggioranza anche una commissione consiliare specifica sulle politiche di integrazione degli immigrati per avere un osservatorio sempre aggiornato sul tema”.