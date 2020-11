“In qualità di coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Salerno, preso atto delle dimissioni da Portavoce cittadino di FdI di Angri dell’Avv. Armando Lanzione, per la migliore celebrazione del prossimo congresso cittadino, ho deciso di assumere personalmente il ruolo. Ringrazio l’avvocato Lanzione per il lavoro svolto in questo periodo in cui ha guidato il circolo cittadino di Fratelli d’Italia”, così in una nota Giuseppe Fabbricatore.