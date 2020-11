Federlab: Campania; tetti spesa finiti, per malati stop esami Lamberti, sospesi ambulatori ospedale e ora privato solo pagando.

“I tetti di spesa sono stati superati, i malati non possono fare esami negli ospedali e devono pagarli nei laboratori, è una situazione gravissima su cui la Regione non agisce”. È l’allarme lanciato da Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Campania sulla diagnostica in tempo di COVID per tutte le altre patologie, in un periodo in cui molte persone sono anche in crisi economica per il COVID.

Garanzie alla Regione.

“Le strutture sanitarie pubbliche – spiega Lamberti – hanno sospeso le prestazioni di elezione, questo significa che l’assistenza ambulatoriale ricade sul privato accreditato. Ma i tetti di spesa sono fortemente sottodimensionati da tempo e da alcune settimane nella maggior parte delle ASL sono finiti i soldi, quindi i cittadini non vanno in ospedale e nel privato sono costretti a pagare o a non fare l’esame diagnostico. Questo è inaccettabile, soprattutto oggi. Abbiamo chiesto alla Regione per i rimanenti 45 giorni dell’anno di garantire gli esami almeno a chi ne ha necessita’, parlo di malattie croniche, oncologiche. Non fare questi esami è gravissimo. Ricordo che la società nazionale di cardiologia ha detto che i morti per malattie cardiovascolari sono triplicati quest’anno. Per allungare gli esami in convenzione fino al 31 dicembre serve prima di tutto senso civico. Poi direi che con 15 milioni si può coprire tutta l’assistenza in Campania fino a fine anno. Abbiamo parlato con tutti in Regione, ci hanno detto che e’ vero, ma anche che tutte le risorse sono ora destinate alla lotta al COVID”.

ANSA