Furgone portavalori rapinato di incassi da 4 banditi armati.

Rapina a Casandrino, comune a Nord di Napoli, dove in quattro, armati, sono scesi da una vettura e hanno circondato un portavalori che aveva appena ritirato gli incassi di un supermercato.

Rapina da esperti.

I malviventi hanno puntato le pistole puntate al viso della guardia giurata che ha ceduto il plico con soldi in contanti destinati a una banca. Dopo il colpo i rapinatori, che per modus operandi sono ritenuti esperti del ‘settore’, sono balzati in auto e scappati. Sono in corso indagini dei Carabinieri.