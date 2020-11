Gaetano Cesarano. Zona Rossa COVID: “A Pagani nessuno sarà lasciato solo”.

“Rete di solidarietà” nell’emergenza COVID-19. Nelle scorse ore si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lello De Prisco e dal consigliere comunale Gaetano Cesarano, delegato alle politiche sociali, l’associazione P.A. Papa Charlie, l’Azienda Consortile Agro Solidale, le associazioni di volontariato del territorio e le Caritas parrocchiali. I soggetti coinvolti hanno aderito alla “Rete di Solidarietà”, costruita per affrontare con determinazione l’emergenza sanitaria e sociale, soprattutto in prospettiva dell’imminente zona rossa in via di attuazione su tutto il territorio regionale. Varie le proposte d’intervento, che coinvolgeranno decine di persone, e che prevedono un investimento economico per sostenere l’emergenza, pari a 20 mila euro, deliberato la scorsa settimana, proprio per fare fronte alle primarie necessità in queste settimane di nuovo lockdown. “Alla base degli interventi programmati c’è un lavoro di competenza e di conoscenza le cui basi sono state gettate dai tanti volontari durante la scorsa emergenza, e che ora è rafforzato dalla presenza della nostra amministrazione, costituita da volontari, ancor prima che da politici” dice il consigliere comunale Gaetano Cesarano sul suo profilo social.

Fondi destinati ad acquisto di beni di prima necessità.

“Attraverso i fondi investiti in beni di prima necessità, che andranno a integrare le distribuzioni alimentari che ordinariamente si portano avanti sul territorio, attraverso una progettazione di supporto psicologico e sportello di ascolto in partenza e altre iniziative di solidarietà di cui vi notizieremo ad inizio settimana, possiamo affermare con forza che nessuno sarà lasciato solo. Noi non lo permetteremo. Chiunque sia in difficoltà o sia a conoscenza di persone in difficoltà economica o bisognose di sostegno psicologico, è pregato di contattarci, anche in privato su questa pagina e su Comune di Pagani. Presto sarà attivato un numero di riferimento per lo sportello ascolto e di sostegno psicologico, coordinato da Agro Solidale e con il supporto di volontari” conclude il consigliere Cesarano.