Covid. Marco Iaquinandi: “Vigilanza sui costi dei tamponi”.

“La Regione e la Provincia di Salerno vigilino sulla situazione dei costi dei tamponi nei laboratori privati accreditati dall’Unità di Crisi” lo dice il consigliere provinciale di Fratelli D’Italia Marco Iaquinandi. “A seguito delle grave condizioni in cui versano le ASL ormai al collasso, bisogna assolutamente intervenire con fondi per garantire screening di massa per i cittadini – continua Marco Iaquinandi – che sollecita all’attivazione concreta delle usca con eventuale richiamo di medici in pensione e laureati in medicina, chirurgia e scienze infermieristiche”.











I dati sullo screening.

“I dati non fotografano la realtà dei nostri territori. Tanti i cittadini asintomatici che con notevole ritardo vengono comunichi dall’ASL ai sindaci. Chi invece – prosegue Iaquinandi – ha lievi sintomi spesso non possono sottoporsi al tampone presso una strutta privata a causa di un elevato costo insostenibile determinando l’estensione della pandemia con gravi ripercussioni sanitarie, nel settore economico e di equilibrio sociale già fragile e precario del territorio”.